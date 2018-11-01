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СМИ назвали следующую страну, где ИГ укрепит свои позиции

1 Ноября 2018 в 07:39
СМИ назвали следующую страну, где ИГ укрепит свои позиции

Авторы статьи, опубликованной в американском журнале National Interest, заявили, что следующей страной, где могут обосноваться боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН), станет Иордания, сообщает РЕН ТВ. В статье отмечается, что страна находится в большой опасности, не смотря на то, что является ключевым союзником Соединенных Штатов по борьбе с боевиками в регионе.

Авторы статьи отмечают, что среди ИГ находится, по меньшей мере, три тысячи граждан Хашимитского королевства. Они находятся в состоянии готовности использовать любой шанс для дестабилизации ситуации в стране. Таким образом, в случае полного поражения террористов в Сирии, они могут вернуться на родину, в связи с чем будут представлять большую угрозу уже внутри Иордании.

Напомним, ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Татарстане 18 членов законспирированной ячейки, связанной с «Исламским Государством». Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН заявил, что Проблема вербовки граждан в террористические организации не является локальной и свойственной именно этому региону России.
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