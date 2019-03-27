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СМИ: Дворкович, «выманивший» Абызова для ФСБ, покинул Россию

27 Марта 2019 в 15:05
СМИ: Дворкович, «выманивший» Абызова для ФСБ, покинул Россию

Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович находится за границей, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Согласно этой информации, свой день рожденья накануне, 26 марта экс-чиновник отметил не в России.

«Интерфакс» ранее сообщил, что задержанный бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, находившийся за границей, якобы приехал в Москву на день рождения Дворковича.

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Как отмечает « «ФедералПресс», сегодня стало известно, что Федеральная служба безопасности выманила Абызова из-за рубежа с помощью его влиятельного близкого знакомого. При этом имя человека не называлось. В последнее время экс-чиновник проживал в Италии и США.

Абызову уже предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы и хищении четырех миллиардов рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН отметил, что такого рода обвинения не предъявляются просто так.

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