«Смеющиеся» медики роддома раскрыли неприглядную правду

Сотрудники родильного дома из города Салават в Башкирии рассказали об истинном положении вещей с зарплатами. Они пояснили, почему у них вызвало смех заявление директора роддома об окладах сотрудников, передает «Свободная пресса» .

Резонансный случай произошел во время визита в Салават члена Совета по правам человека при президента РФ. В её присутствии руководитель перинатального учреждения Альбина Фатыхова заявила, что врачи получают там в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысяч, младший медперсонал — 21,3 тысячи. Такие цифры вызвали смех и возмущение в зале.

Как поведали представителям СМИ сотрудники роддома, в действительности всё значительно хуже, чем бравурные заявления директора. Так, из расчётных листов следует, что заведующий отделением получил, например, всего 22 тысячи рублей, врач акушер-гинеколог — 23 тысячи, медсестра — 12 тысяч, сестра-хозяйка — 11 тысяч.

Как пояснили медики, ситуация усугубилась в связи с тем, что правительство Башкирии решило передать роддом в концессию частным инвесторам, которые начали экономить в первую очередь на персонале.В свою очередь Фатыхова, недовольная реакцией своих подчинённых, обвинила их в «спланированном сценарии» и «выступлении на публику». Новая администрация роддома настаивает, что озвученные ей цифры соответствуют действительности, отмечает РЕН.ТВ . Там утверждают, что выплаты производятся без задержек и зависят от выполнения плана.

Сами же медики рассказывают, что из роддома уже уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов осталось два из четырех, положенных по штату, передает Ura.ru . Медперсонал говорит, что из-за слишком высоких нагрузок в роддоме попросту невозможно внимательно осмотреть пациентов, что может привести к самым серьёзным последствиям.