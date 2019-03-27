Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Горячие новости

«Смеющиеся» медики роддома раскрыли неприглядную правду

27 Марта 2019 в 11:13
«Смеющиеся» медики роддома раскрыли неприглядную правду

Сотрудники родильного дома из города Салават в Башкирии рассказали об истинном положении вещей с зарплатами. Они пояснили, почему у них вызвало смех заявление директора роддома об окладах сотрудников, передает «Свободная пресса».

Резонансный случай произошел во время визита в Салават члена Совета по правам человека при президента РФ. В её присутствии руководитель перинатального учреждения Альбина Фатыхова заявила, что врачи получают там в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысяч, младший медперсонал — 21,3 тысячи. Такие цифры вызвали смех и возмущение в зале.

Как поведали представителям СМИ сотрудники роддома, в действительности всё значительно хуже, чем бравурные заявления директора. Так, из расчётных листов следует, что заведующий отделением получил, например, всего 22 тысячи рублей, врач акушер-гинеколог — 23 тысячи, медсестра — 12 тысяч, сестра-хозяйка — 11 тысяч.

Как пояснили медики, ситуация усугубилась в связи с тем, что правительство Башкирии решило передать роддом в концессию частным инвесторам, которые начали экономить в первую очередь на персонале.
Горький смех врачей роддома на всю страну


В свою очередь Фатыхова, недовольная реакцией своих подчинённых, обвинила их в «спланированном сценарии» и «выступлении на публику». Новая администрация роддома настаивает, что озвученные ей цифры соответствуют действительности, отмечает РЕН.ТВ. Там утверждают, что выплаты производятся без задержек и зависят от выполнения плана.

Сами же медики рассказывают, что из роддома уже уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов осталось два из четырех, положенных по штату, передает Ura.ru. Медперсонал говорит, что из-за слишком высоких нагрузок в роддоме попросту невозможно внимательно осмотреть пациентов, что может привести к самым серьёзным последствиям.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.