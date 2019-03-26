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Лукавая цифра. Медиков рассмешил озвученный уровень зарплат. Видео

26 Марта 2019 в 14:27
Лукавая цифра. Медиков рассмешил озвученный уровень зарплат. Видео

Бурный смех медиков вызвало заявление директора родильного дома в башкирском городе Салават об уровне их зарплат. Как передает Ura.ru, курьёзный случай произошёл в ходе встречи с членом совета по правам человека при президенте РФ Наталией Евдокимовой.

Правозащитница задала вопрос о том, сколько получают сотрудники роддома, на что директор Альбина Фатыхова ответила: «У неонатологов — 66,5 тысяч рублей, у акушерок — 35,4, у детских медсестер — 29,5, у младшего медперсонала — 21,3».

Такие цифры были встречены шутливыми овациями, смехом и свистом, поскольку озвученные цифры далеки от реальности. Видео этого момента попало в интернет. 


Медики роддома в Салавате выступают против решения правительства Башкирии отдать учреждение в концессию. Чиновники рассчитывают таким образом повысить качество обслуживания и увеличить зарплату персонала. Однако из-за перехода в частные руки медработники потеряли стаж и льготы.


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