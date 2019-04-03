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Смешко отказался поддерживать Порошенко во втором туре

3 Апреля 2019 в 20:28
Смешко отказался поддерживать Порошенко во втором туре

Кандидат в президенты Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко не будет призывать проголосовать во втором туре выборов президента за действующего главу государства Петра Порошенко.

«Петр Порошенко, не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана», - написал Смешко в своем обращении к избирателям в среду.

Он также дал оценку Владимиру Зеленскому. «Знаю только талантливого актера Зеленского. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю», - сказал кандидат.

Напомним, по итогам первого тура выборов на Украине, прошедшего в минувшее воскресенье, лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов избирателей. Пётр Порошенко вышел с результатом 15,93%. Третья позиция досталась Юлии Тимошенко — 13,40%. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 99,9% голосов, Смешко набрал 6,04% голосов избирателей (1 млн 141 тыс. избирателей).

Добавим, в эфире НСН руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко поделился точкой зрения, чем займётся Юлия Тимошенко после выборов. Он выразил уверенность, что с политической арены бывший премьер страны никуда не денется.

Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил шансы Зеленского на победу в президентской гонке.

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