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Скончался один из самых популярных актеров киножурнала «Ералаш»

8 Ноября 2018 в 23:57
Скончался один из самых популярных актеров киножурнала «Ералаш»

8 ноября скончался один из самых ярких актеров детского юмористического киножурнала «Ералаш» Николай Румянцев. Ему было 54 года.


Кроме «Ералаша» Румянцев снялся в ролях в фильмах «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».

Причина смерти родственниками не называется. Информация о дате и месте похорон также пока не обнародована.


Ранее НСН сообщала, что в Литве на 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. 

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