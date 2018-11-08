Скончался один из самых популярных актеров киножурнала «Ералаш»

8 ноября скончался один из самых ярких актеров детского юмористического киножурнала «Ералаш» Николай Румянцев. Ему было 54 года.





Кроме «Ералаша» Румянцев снялся в ролях в фильмах «Весенняя олимпиада, или Начальник хора» и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».

Причина смерти родственниками не называется. Информация о дате и месте похорон также пока не обнародована.





Ранее НСН сообщала, что в Литве на 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный советский и литовский актер Арунас Сторпирштис.