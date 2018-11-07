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Скончался актер из «Зимней вишни» и «Выше Радуги»

7 Ноября 2018 в 20:45
Скончался актер из «Зимней вишни» и «Выше Радуги»

В Литве на 69-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. Накануне смерти он озвучивал фильм.

Сторпирштис родился 2 сентября 1950 года в Вильнюсе. Работал в театре и в кино. В 1975 г. он окончил Литовскую государственную консерваторию и пришел работать в Государственный молодежный театр. Позже служил в Вильнюсском большом театре.

Славу Арунасу Сторпирштису принесли роли в фильмах «Американская трагедия», «Действуй по обстановке!», «Сезон чудес», «Выше Радуги», «Секретный фарватер», «Зимняя вишня», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» и других.

Ранее НСН сообщала о кончине известного киноактера, уникального каскадера, член Белорусского союза кинематографистов Геннадия Четверикова.

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