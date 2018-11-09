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Общество

Грачевский назвал Николая Румянцева золотой крапинкой «Ералаша»

9 Ноября 2018 в 11:45
Грачевский назвал Николая Румянцева золотой крапинкой «Ералаша»
Художественный руководитель «Ералаша»Борис Грачевский рассказал, как легко и приятно было работать с актером Николаем Румянцевым.

На 55-м году ушел из жизни скончался актёр Николай Румянцев, запомнившийся советским зрителям как один из самых ярких персонажей выпусков «Ералаша».

Румянцеву было 10 лет, когда 1974 году, он начал сниматься в киножурнале. Художественный руководитель проекта Борис Грачевский, которого сам Румянцев называл «вторым папой», в эфире НСН он поделился своими воспоминаниями о работе с актером.

«Всю жизнь нужно прожить, чтобы после смерти тебя вспомнили. Румянцев был в становлении "Ералаша" был одним из главных, если можно так сказать, фактором любви. Он был обаятельным, нестандартный по внешним данным. Рыжий, веснушчатый – это привычно, а вот - кругленьким, симпатичным… Словом, он привлек к себе внимание сразу. И он сам, пока взрослел, с удовольствием снимался, и мы его снимали. 6 или 7 сюжетов снято с его участием. Это по тем временам замечательная, золотая крапинка», - поделился воспоминаниями об артисте бессменный руководитель «Ералаша».

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Наибольшую популярность Румянцеву принес эпизод киножурнала «Чудное мгновение», вышедший на экраны в 1975 году.Борис Грачевский заметил, что Николай Румянцев не стал актером, снимался только в детстве. Работал водителем, потом - экспедитором.

«При нашей встрече, когда он стал уже взрослым, он сказал, что очень благодарен за такое детство, которым он до сих пор живет. И это огромное счастье. Я потрясен, что он ушёл в 54 года, хотя он был очень счастливым», - рассказал Борис Грачевский.

Дата и место похорон Румянцева пока не известны.

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