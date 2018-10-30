Силуанов рассказал о планах Минфина повысить налоги на роскошь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах правительства повысить налог на роскошь. По его словам это будет сделано, но со временем. Об этом он сообщил в интервью программе «Познер» на Первом канале, пишет RT.

Силуанов подтвердил наличие напряжения в обществе, которое создается разницей в уровне дохода граждан. Он также отметил, что предложение о повышения налога на роскошь поступали не раз. В этой связи правительство планирует повышать налог, но не прямо сейчас. Министр отметил, что замена нынешней плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, является нецелесообразным решением, так как люди смогут найти способ это обойти. Как один из вариантов Силуанов назвал вывод денег из страны.