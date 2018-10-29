Потапенко: Реализация налога для самозанятых является бюджетным преступлением

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Против принятия документа выступили фракции парламентской оппозиции - КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Ставка налога составит 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами. Предполагается, что граждане будут регистрироваться в специальном мобильном приложении, в котором можно будет формировать фискальные чеки и платить налог. Предлагаемая мера дает самозанятым шанс выйти из тени и получить помощь государства, утверждают авторы инициативы – представители «Единой России». Для тех, кто не станет регистрироваться, все остается по-прежнему - ответственность в рамках уголовной и налоговой ответственности по ныне действующим статьям, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко на пресс-конференции НСН призвал Генпрокуратуру проверить трату буджетных денег на пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.

«Первый вопрос, который возникает, относится к мобильному приложению, созданному к этому эксперименту. В частности интересно, из каких статей бюджета это приложение было создано? Ведь бюджет формируется под определенный план, выделяются деньги, нанимаются люди и так далее. Так вот на каком основании израсходованы средства, если у нас даже такого понятия, как самозанятый на сегодняшний день не существует. Нет закона. Поэтому, если мы посмотрим статьи налогового кодекса, то у нас существует все, что угодно кроме самозанятых как класса. Получается, что мы обсуждаем того, чего нет, воздух. Однако деньги уже израсходованы и имеет смысл этот вопрос задать в Генпрокуратуре и проверить расходование бюджета. Примут его еще до конца года, чтобы прикрыть вот это бюджетное преступление. Так я себе это представляю. А приведет это все к уходу от налогов. Если бы мы хотели вывести из тени самозанятых, то никто не мешает вернуть истинную суть того, что называется ИП», — предложил Потапенко.