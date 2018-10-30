Недополучили. Нефтяники попросили поднять цены на бензин на 4-5 рублей

Крупнейшие нефтяные компании пожаловались вице-премьеру Дмитрию Козаку, что из-за заморозки цен недополучают около 150 миллиардов рублей.

Крупнейшие нефтяные компании России попросили правительство поднять цены на бензин. Как заверили представители организаций, стоимость топлива должна вырасти на 4-5 рублей за литр с 2019 года. С таким обращением они выступили во время совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 24 октября, сообщает РБК со ссылкой на участника совещания. При этом представители нефтяных фирм посетовали, что недополучают 150 миллиардов рублей из-за заморозки цен, которая действует с 1 июня.

В то же время 29 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал нефтяникам ввести запретительные пошлины на нефть, если ситуация с ростом стоимости топлива не будет отрегулирована. Причём на решение данного вопроса глава Кабмина дал компаниям два дня. В свою очередь, член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН такие угрозы назвал бессмысленными.

«Это выступление показывает полный непрофессионализм того, кто выступал. Угрожать нефтяникам бессмысленно. Наверное, Медведев тоже это понимает прекрасно. И все эти угрозы — просто способ перевести стрелки. Правительство, которое полностью отвечает за ситуацию, переводит их на нефтяников, которые в данном случае просто мальчики для битья. Их выставляют виноватыми, когда никакой вины их тут нет», - вступился за нефтяников Танкаев.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительство сделает всё возможное, чтобы смягчить рост цен на бензин в 2019 году. С такими словами он выступил в кулуарах Форума стратегов. Как тогда подчеркнул в эфире, сдерживать цены на топливо можно будет с помощью регулирования акциза.

«Акциз, по сути, оплачивает сам потребитель. Если вы повышаете акциз, то, как вы будете сдерживать цену на топливо, совершенно не понятно. Тем более, с первого января начинается второй этап налогового манёвра, который приведёт к тому, что нефть для НПЗ подорожает, соответственно будет более дорогой бензин. А как будет работать инструмент по обратным акцизам, который тоже есть у правительства, большой вопрос. Второй момент - это компенсации нефтяникам в рамках налогового манёвра — им будут выплачивать деньги из бюджета, чтобы они не повышали цены на АЗС. И третье - возможность влиять на курс рубля по отношению к доллару», - заключил в эфире НСН Юшков.

Напомним, резкий рост цен на бензин в России произошёл в конце весны – начале лета. В ситуацию пришлось вмешаться правительству: оно договорилось с нефтяниками, что они сдержат цены. Соглашение вступило в силу с 1 июня и действует до сих пор. В то же время Федеральная служба государственной статистики сообщила о росте цен на бензин с 8 по 14 октября.