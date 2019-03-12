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Швеция назвала Россию «проигравшей сверхдержавой»

12 Марта 2019 в 11:18
Швеция назвала Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен назвал Россию "сверхдержавой-аутсайдером". Речь шла о гонке вооружений, уточняет Утро.ру.

Такое заявление Кьеллен сделал в своем докладе, который был посвящен оценке российских средств радиоэлектронной борьбы. По словам аналитика, Россия в военном отношении отстает от западных. Он сообщил, что стратегия электронной борьбы Москвы строится на защите личного состава, техники и военной инфраструктуры. Именно этот аспект и идет в ущерб "оборонительным и превентивным мерам".

«Таким образом, они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — считает Кьеллен.

Йонас Кьеллен уточнил, что потенциал России «исчерпается» уже в ближайшем будущем.

Ранее Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН рассказал об особенностях работы установки «Филин» и других оптических станций, которые входят в список вооружения российской армии.

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