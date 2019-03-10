Капитан рассказал о действии «галлюциногенного» оружия «Адмирала Горшкова»

Капитан первого ранга, доктор военных наук в беседе с НСН подтвердил данные The Times об особенностях вооружения фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей через Ла-Манш вышел в Атлантику. На его борту установлены крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и станция визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Об особенностях вооружения российского корабля подробно написала газета The Times. Издание обеспокоено тем, что «Адмирал Горшков», якобы, провёл противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут.

По данным британского СМИ, «Филин», установленный на фрегате 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота России «Адмирал Горшков», используется в темное время суток для дезориентации противника.

Газета также сообщает, что российский фрегат, якобы, провел противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут. В России заявили о том, что поход «Адмирала Горшкова» проходит «строго в соответствии с планом».

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН рассказал об особенностях работы установки «Филин» и других оптических станций, стоящих на вооружении российской армии.

«Станция «Филин» способна создавать световые помехи, но предназначена, в первую очередь, для наведения ракет с оптоэлектронными головками, телевизионными, лазерными и т.п.

Безусловно, установка способна дезориентировать противника. Системы с оптоэлектронной системой наведения есть практически на любых видах техники в ВС РФ. Например, на танке Т-90 установлена система «Штора», которая тоже предназначена для того, чтобы уводить ракеты с лазерной системой наведения в сторону от танка. «Филин» действует аналогично – создает помеху, и ракета, пущенная по кораблю, промахивается. Это тривиальная вещь. Есть станции, которые работают в диапазоне СВЧ, КВЧ, ДВЧ, есть такие, которые работают на оптоэлектронном диапазоне волн. Никакой паники быть не должно», - считает эксперт.

Капитан первого ранга Сивков отметил, что раздражение командования британских ВМС, заподозривших проведение противодиверсионных учений на фрегате «Адмирал Горшков», безосновательно при любых обстоятельствах.

«Противодеверсионные учения направлены на то, чтобы не допустить проникновения на наш корабль противника. В ходе учений, в лучшем случае, в море могут бросить гранаты или стрелять из автомата Калашникова. Никакой военной угрозы это не представляет.

Мы находились в нейтральных водах. Могли делать все, что угодно, что не представляет угрозу для прибрежного государства», - прокомментировал события доктор военных наук.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН объяснял, для чего потребуются новые ослепляющие системы на кораблях ВМФ РФ.