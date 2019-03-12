В Госдуме призвали шведов не тявкать на военную мощь России

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Член комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что Россия относится к числу военных сверхдержав, а остальные страны её боятся и завидуют.

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен назвал Россию отстающей в плане разработки новых видов вооружений. Он, в частности, заявил, что активное внедрение современной Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется использованием оставшегося после распада Советского Союза технологического задела. Но он, по мнению Кьеллена, в ближайшее время исчерпается.

Эксперт считает, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется неспособностью «идти в ногу с развитием военных технологий Запада».

В эфиреназвал подобное мнение не более чем "тявканьем" из-за угла.

«Россия по оценке независимых экспертов уже является военной сверхдержавой. У нас самая боеготовная армия в мире. А то, что у нас ведутся разработки оружия, не имеющего аналогов в мире, это факт. А выводы этого шведа….Так он не является для нас авторитетным специалистом. Это обычная пропаганда, попытка деморализовать. И тот уровень информации, который доступен мне как первому заместителю председателя комитета Госдумы по обороне, позволяет говорить о том, что Россия ведет в военной сфере огромную работу. И именно они заставляют этих «специалистов» потявкивать из-за угла и больше они себе ничего позволить не могут, потому что понимают, насколько Россия – серьезное государство», - заявил депутат Александр Шерин.

Между тем американские эксперты не раз отмечали, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.Прошлой осенью Владимир Путин поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс «Сармат», истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк «Армата» и подводная лодка проекта 677.

«У нас есть новые наработки, но они засекречены. К сожалению, несколько лет у нас не было движения вперед, причем почти во всех областях. Тогда прозападные либерал-реформаторы ввергли Россию в технологический летаргический сон для того, чтобы расширить на территории нашей страны рынок сбыта иностранной продукции. Тогда затормаживалась промышленность, отечественная электроника. Сегодня в условиях жёстких экономических санкций мы поднимаем все наши наработки», - высказал свою позицию

Добавим, стратегический исследовательский центр RAND Corporation смоделировал военный конфликт между США и Россией и Китаем. По итогам симуляции эксперты пришли к выводу, что Вашингтон проиграет противникам в неядерном конфликте.