Шнуров углубится в живопись

Сергей Шнуров планирует продолжать писать картины. Об этом лидер группы «Ленинград» рассказал в интервью телеканалу РБК. Как признался музыкант, занятия живописью успокаивает его.

«Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь», — приводит выдержку из его интервью РБК .

Причём, как утверждает Шнуров, его живописное творчество хорошо продаётся. Самую дорогое свое произведение он реализовал за 30 тысяч евро. Лидер «Ленинграда» пишет картины в стиле брендреализм, который он сам выдумал. Суть его заключается в том, что современный человек окружен не чистыми явлениями, а лишь искусственными продуктами-брендами.

Первая выставка живописных работ и инсталляций Шнурова состоялась ещё в 2006 году. Картины были представлены в петербургском музее «Эрарта» и московском ММОМА.

Заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков ещё тогда утверждал, что музыкант только придумывает картины, и инсталляционные объекты, а создаёт их команда художников.​

Ранее Народный артист России Эммануил Виторган усомнился, что Шнуров уйдёт со сцены после того, как объявил о прощальном туре «Ленинграда».