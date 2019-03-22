Швыдкой: По сравнению со скоморохами песни Шнурова - фиалки!

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Лишенным табуированной лексики оказалось выступление члена общественного совета при комитете Госдумы по культуре, лидера группы «Ленинград» на слушаниях, посвященных концепции проекта закона «О культуре».

Подойдя к микрофону, Сергей Шнуров вежливо представился, сообщив собравшимся, что его зовут Сергей, и обратил внимание на некоторую бессмысленность готовящегося законодательного акта.

«Хотел бы предостеречь: читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Сейчас работник культуры и сферы искусств – любой блогер, любой человек, у которого есть Twitter. Он является производителем смыслов и культуры, как бы это ни казалось ужасно. Их регламентировать просто теоретически невозможно», - сказал музыкант.

Надобность в таком органе как министерство культуры отсутствует в принципе: «всех разогнать, как матрос Железняк», - заявил Шнуров журналистам, «идучи на рать», еще до заседания.

И еще: Пушкин давно не наше всё, - указал в своем выступлении на слушаниях лидер группировки «Ленинград». «Есть еще, кроме Александра Сергеевича, кое-что», - сказал Шнуров.

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, комментируя НСН выступление Сергея Шнурова, хотя и согласился с образом сети и океана, указал, однако, что закон о культуре необходим. Без него создать культурную среду очень сложно, сложно доказать, что культура имеет значение не только для эстетического воспитания, но и для развития креативности, - отметил Михаил Швыдкой.

«Закон о культуре – это все-таки сеть, а поле культуры безбрежно. Он не без полемического задора, но и с определенным смыслом сказал, что Пушкин – наше не всё, потому что, кроме Пушкина существовали и существуют другие явления культуры, которые не укладываются в некоторые представления того же Пушкина о культуре», - заметил экс-министр.

Весьма комплиментарно отозвался Михаил Швыдкой о творческой деятельности самого Сергея Шнурова, сравнив его со скоморохами. Комментируя заявление, что концертный тур этого года станет для группы «Ленинград» последним, Швыдкой заметил, что это может оказаться не вполне так.

«Он сам по себе серьезное явление культурное, которое связано с русской народной традицией. Вспомните скоморохов. Использование обсценной лексики у Шнурова – это фиалки по сравнению с тем, что использовали скоморохи! Думаю, они будут расставаться и опять собираться. Человек он в высшей степени талантливый. Сегодня таких талантов, которые могут собирать стадионы, совсем немного. Он в этом смысле явление такое феноменальное», - заключил собеседник НСН.

Но все-таки: как же быть с министерством культуры? Послушать Шнурова?

Всеволод Нерознак