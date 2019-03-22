Виторган: Ленинград устоял в войну, не разрушит его и Шнуров

Народный артист России, актер Эммануил Виторган специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Финляндия стала самой счастливой страной мира

Финляндия стала самой счастливой страной мира. При составлении этого рейтинга счастья в странах мира учитывались уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, уровень свободы и уровень коррупции в части влияния на принятие жителями жизненно важных решений.

«Безусловно, это так, потому, что они у себя не пьют. Они пьют только на выезде. Преимущественно, в России», - отметил Эммануил Виторган в беседе с НСН.

Топ-2: Шнуров объявил о закрытии «Ленинграда»

Сергей Шнуров объявил, что в этом году группировка «Ленинград» прекратит свое существование. «Прыгать и скакать приматом» - «это тяжелый крест», написал певец в Instagram.

«Фанатам Шнура впору рыдать. С Ленинградом не смогли покончить даже фашисты. А уж тем более… "Ленинград" останется Ленинградом навсегда и думаю, что Шнур еще не раз выйдет на площадки этого славного города», - подчеркнул Эммануил Виторган в беседе с НСН.

Топ-3: Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

На 94-м году ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев. Прощание с ним прошло в Большом зале Дома кино в четверг, 21 марта.

«Не мне вам рассказывать, сколько добра, сколько участия и соучастия сделал этот славный человек. Так что, всего вам доброго, Марлен Хуциев»,- пожелал Эммануил Виторган в беседе с НСН.

Топ-4: «Нуреев» стал балетом года

Балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» признали балетом года по версии жюри профессиональной музыкальной премии BraVo. Вручение премии состоялось на Исторической сцене Большого театра.

«Мои дорогие, как славно, что есть театр, который предоставил возможность все это сделать. Так что приветствие и руководителю театра, приветствие и человеку, поставившему этот спектакль. Будем надеяться, что проблемы, обрушившиеся на него, скоро прекратятся и он будет работать спокойно, и также благодарно отдавать все, что имеет. А имеет он огромнейший талант!», - заявил Эммануил Виторган в беседе с НСН.





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