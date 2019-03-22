Виторган: Ленинград устоял в войну, не разрушит его и Шнуров

Топ-1: Финляндия стала самой счастливой страной мира
«Безусловно, это так, потому, что они у себя не пьют. Они пьют только на выезде. Преимущественно, в России», - отметил Эммануил Виторган в беседе с НСН.
Топ-2: Шнуров объявил о закрытии «Ленинграда»
«Фанатам Шнура впору рыдать. С Ленинградом не смогли покончить даже фашисты. А уж тем более… "Ленинград" останется Ленинградом навсегда и думаю, что Шнур еще не раз выйдет на площадки этого славного города», - подчеркнул Эммануил Виторган в беседе с НСН.
Топ-3: Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
«Не мне вам рассказывать, сколько добра, сколько участия и соучастия сделал этот славный человек. Так что, всего вам доброго, Марлен Хуциев»,- пожелал Эммануил Виторган в беседе с НСН.
Топ-4: «Нуреев» стал балетом года
«Мои дорогие, как славно, что есть театр, который предоставил возможность все это сделать. Так что приветствие и руководителю театра, приветствие и человеку, поставившему этот спектакль. Будем надеяться, что проблемы, обрушившиеся на него, скоро прекратятся и он будет работать спокойно, и также благодарно отдавать все, что имеет. А имеет он огромнейший талант!», - заявил Эммануил Виторган в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.