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Шнуров передал стихотворный привет чиновнице Глацких

6 Ноября 2018 в 10:43
Шнуров передал стихотворный привет чиновнице Глацких
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвящённое ситуации вокруг слов свердловской чиновницы Ольги Глацких. Та ранее заявила, что государство «ничего не должно» молодёжи. Только родители должны заботиться о молодёжи, а не государство, поскольку оно не просило их рожать.

«Мы биомасса, человеческая слизь/ Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,/Мы ни к чему вообще-то родились./ Но в этом виноваты наши предки», — написал музыкант на своей странице в соцсети.              

Шнуров, как уточняет RT, назвал Глацких «вещей Ольгой» и поблагодарил её за «прямоту».

Лидер группы «Ленинград» не в первый раз пишет стихотворения, что называется, на злобу дня. Так во время обсуждения в стране пенсионной реформы музыкант сравнил новый пенсионный для выхода на пенсию с морковкой для ослика. 

Ранее экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН обвинил свердловскою чиновницу Глацких в дискредитации власти.

Ранее Общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях.

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