Шнуров передал стихотворный привет чиновнице Глацких

«Мы биомасса, человеческая слизь/ Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,/Мы ни к чему вообще-то родились./ Но в этом виноваты наши предки», — написал музыкант на своей странице в соцсети.
Шнуров, как уточняет RT, назвал Глацких «вещей Ольгой» и поблагодарил её за «прямоту».
Лидер группы «Ленинград» не в первый раз пишет стихотворения, что называется, на злобу дня. Так во время обсуждения в стране пенсионной реформы музыкант сравнил новый пенсионный для выхода на пенсию с морковкой для ослика.
Ранее экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН обвинил свердловскою чиновницу Глацких в дискредитации власти.
Ранее Общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях.