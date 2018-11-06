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Общество

Клевета или дискредитация? Глацких объяснилась за свой посыл к молодежи

6 Ноября 2018 в 08:21
Клевета или дискредитация? Глацких объяснилась за свой посыл к молодежи

СМИ выяснили, сколько зарабатывает чиновница, заявившая, что государство ничего не должно молодёжи.

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, вызвавшая скандал заявлением, что государство «ничего не должно» молодым людям, в 2017 году заработала свыше 1,5 миллионов рублей. Эти сведения следуют из декларации доходов чиновницы, которая опубликована на сайте регионального правительства. При этом Глацких оказалась владелицей двух земельных участков площадью 900 и 533 квадратных метра, а также квартиры площадью 116 квадратных метров и гаража.

Напомним, скандал разгорелся после заявления чиновницы на встрече с волонтёрами, что государство им «ничего не должно», да и вовсе «не заставляло родителей их рожать». Глацких назвала фразу «клеветой», вырванной из контекста.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть, и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют», - цитирует словам чиновницы телеканал « 360».

В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram, напомнив о демографической политике РФ.

Ранее экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире НСН обвинил Глацких в дискредитации власти.

«Высказывание странное. В то время, когда власть должна показывать молодым: мы сделаем для вас все, что можем, и хотим на вас рассчитывать в дальнейшем, мы слышим  какое-то очень местечковое, нелепое и раздраженное высказывание. Здесь может быть очень понятный и простой ответ от молодых: “Если вы ничего не должны, то и мы ничего не должны”. В этой ситуации надо освобождать должность, потому что становится ясно, что человек на старте не понимает, чем он занимается и зачем он сюда пришел. Он делает такие высказывания, которые дискредитируют власть, подрывают всю политику по демографии», - возмутился Ройзман.

В то же время руководитель «Агентства инновационного развития», в прошлом начальник отдела социальных программ и проектов в сфере молодежной политики Росмолодежи Станислав Сахаров в эфире НСН посчитал слова свердловской чиновницы недопустимыми.

«Сейчас на молодёжную политику тратятся мизерные суммы – меньше 1% заложенных в бюджете социальных расходов, которые, главным образом, расходуются на профориентацию, поддержку талантливой молодежи и молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Я считаю такие заявления неприемлемыми, тем более, со стороны чиновницы. Конечно, полностью перекладывать заботу о молодежи на федеральный бюджет тоже нельзя, но говорить, что этого не должно быть вообще – это недопустимо», - заключил в эфире НСН Сахаров.

Напомним, ранее за свои скандальные высказывания о полезной диете, основанной на «макарошках», свой пост потеряла министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Она попыталась рассказать о преимуществах жизни на 3,5 тысячи рублей в месяц, однако испытать это на себе отказалась, уточнив, что ей это не позволяет сделать «министерский статус».

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