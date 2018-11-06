Общественники предлагают блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях

В России предложили блокировать сообщества чайлдфри в соцсетях. С такой инициативой намерено обратиться к президенту Владимиру Путину Общероссийское общественное движение «За жизнь!». Об этом RT сообщил его координатор Сергей Чесноков. Он считает, что подобные сообщества очень мешают государству бороться с демографическими проблемами. Они публикуют в соцсетях материалы, которые не только очерняют институт семьи, но и негативно относятся к самому понятию материнства и детства.

По мнению авторов инициативы, сообщества чайлдфри необходимо блокировать и даже штрафовать. Поправки предлагается внести в закон «Об информации».