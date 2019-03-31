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Шнуров матерными стихами вступился за обиженную украинцами Наташу Королеву

31 Марта 2019 в 21:57
Шнуров матерными стихами вступился за обиженную украинцами Наташу Королеву

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеяли Службу безопасности Украины за то, что в 2016 году ведомство закрыло въезд в страну певице Наташе Королевой. Поводом стала песня «Маленькая страна», которую украинские силовики сочли экстремистской. Стихотворение, приправленное ненормативной лексикой, Шнуров опубликовал в своем Instagram, приложив к тексту скриншот новостной заметки о признании СБУ экстремистской песни Наташи Королевой.

При этом музыкант не только вступился за певицу, но и покритиковал ее творчество, сравнив зарещенную на Украине песню с «лиловым грибом» и заявив, что такая музыка давно уже  «вышла из быта», а также посетовал на то, что «стиль попсовый, это стиль России». 

Ранее Наташа Королева заявила, что через суд пытается добиться отмены запрета на въезд на Украину, где она родилась. 

Въезд на территорию Украины запрещен многим российским деятелям, однако некоторых из черных списков СБУ все-таки исключают, как это случилось недавно с актером Федором Добронравовым. Окружной административный суд Киева признал незаконным запрет на въезд и решение Минкульта Украины о внесении актера в список лиц, несущих угрозу национальной безопасности страны. При этом сам Добронравов в интервью НСН заявил, что не следит за этим процессом. «Я не совсем понимаю, конечно, почему я оказался в этих списках. А теперь я не очень понимаю, зачем столько людей собирается, чтобы это опровергнуть. На Украину в ближайшее время ехать не планирую», - заявил актер. 
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