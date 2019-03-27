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Политика

«Я что, ненормальный?» Добронравов о запрете на посещение Украины

27 Марта 2019 в 21:30
«Я что, ненормальный?» Добронравов о запрете на посещение Украины
Актер Федор Добронравов заявил в эфире НСН, что не интересуется подробностями дела СБУ.

Окружной административный суд Киева отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову и признал незаконным решение министерства культуры внести его в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Актер московского Театра сатиры Федор Добронравов узнал о своей украинской «реабилитации» от корреспондента НСН и заявил, что не интересуется ходом этого дела.

Театр сатиры: Добронравов чувствует себя хорошо

«Я не совсем понимаю, конечно, почему я оказался в этих списках. А теперь я не очень понимаю, зачем столько людей собирается, чтобы это опровергнуть. Я не следил за этим судебным процессом, я что ненормальный? У меня хватает в своей профессии дел. Мне нужно много учить текста. На Украину в ближайшее время ехать не планирую», - добавил он.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову на три года въезд в страну из-за посещений Крыма. Актер также был включен в список лиц, «угрожающих безопасности Украины». Госкино Украины в ноябре 2017 года запретило к показу все сезоны сериала «Сваты» с участием российского актера.

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