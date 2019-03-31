Адвокат: Дело о плагиате не имеет отношения к Киркорову

Адвокат Игорь Трунов разъяснил НСН, в чем обвиняет Россию в Европейском суде по правам человека.

Адвокат Трунов подал жалобу в ЕСПЧ с целью защитить интересы французского композитора Кессаба Самира Синуэ. Он является автором произведений «Helwa ya Baladi» и «IO T’AMERO», которые были написанны для певицы Dalida.

В европейский суд по правам человека Трунов решил обратиться в связи с нарушением права на справедливое судебное разбирательство в Российском суде.

Уточняется, что адвокат обратился в Савеловский районный суд в 2017 году. Тогда иск о защите авторских прав был адресован Филиппу Киркорову. Сообщалось, что произведение, которое было написано Кессабом Самиром Синуэ переработали и выпустили сингл в России с названием «Шелковая нить».

Адвокат Игорь Трунов уточнил в беседе с НСН, что в ЕСПЧ обратился в связи с нарушением в РФ права на справедливое судебное разбирательство.

«К нам обратилось достаточное количество западных исполнителей с требованием обратиться в суд с признанием плагиата. Мы выбрали из потока жалоб наиболее простое дело – песню Кессаба Самира Синуэ. Его авторство указывали, но на переработку и использование этой песни он не давал права. То есть, ему гонорар не отчисляли, использовали незаконно. В общем-то, речь не о плагиате, потому что авторство не оспаривалось, везде надлежащим образом указывалось», - сообщил адвокат.

На вопрос, связано ли европейское разбирательство с судебным производством в отношении певца Филиппа Киркорова, который переработав произведения Кессаба Самира Синуэ в композицию «Шелковая нить» использовал их в своем альбоме «Ой мама, шика дам», Трунов ответил отрицательно.

«Разговор о Киркорове здесь не идет вообще. Доказывать ничего не надо было, но мы умудрились проиграть в России суд. После того, как в России мы исчерпали все судебные возможности обжалования, и апелляционная инстанция подтвердила верность решения, мы обратились в европейский суд. Мы подаем жалобу против Российской Федерации, где нет института защиты авторских прав. Мы говорим о том, что плагиат не наказуем в РФ, о том, что нужно устранить этот пробел и создать определенное количество прецедентов в соответствии с решением Европейского суда, по которому в России можно будет решать вот эту категорию дел», - сказал юрист.

По мнению защитника, в России не созданы инструменты для защиты от плагиата в музыке.

«Это, конечно, общая проблема – проблема отсутствия института по защите авторских прав в музыке. Эта категория дел только появляется, а проблем накопилось достаточно много не только с западными авторами, но и внутри отечественного шоу-бизнеса. В России нет экспертной практики, экспертных заведений и надлежащих экспертов – ничего в этой части», - считает Трунов.

Собеседник НСН отметил, что работает в интересах десятков исполнителей.

«Мы рассчитываем на создание прецедента и европейский институт судопроизводства, который является прецедентным и обязательным для российской судебной системы. Поэтому задача – создать прецедентную практику, чтобы она позволила рассмотреть накопившийся ком проблем, созданный и за время Советского Союза, и за период существования современной России», - заявил адвокат.

Ранее народный артист России Юрий Розум на пресс-конференции НСН назвал позором российской сцены разбирательство Маруани с Киркоровым.