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Музыка

Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха Сукачёва и Шнурова

28 Февраля 2019 в 12:59
Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха Сукачёва и Шнурова
Легендарный радиоведущий в пресс-центре НСН уличил музыкантов в использовании «большевистских» приемов.

Легендарный радиоведущий Сева Новгородцев в ходе пресс-конференции НСН о современной рок-культуре заявил, что Гарик Сукачев и Сергей Шнуров используют «большевистские» приемы в своем творчестве.

«Я был знаком с Гариком Сукачевым. Интеллигентнейший человек, режиссер, фильмы ставит, актер очень хороший.  Но на концерте его творится черти что. Он выступает в образа осатаневшего алкоголика. Из него слюни текут, летят в разные стороны. И это, в общем, большевистский прием, когда люди общаются ниже пояса, когда апеллируют к низкой натуре. Вот, Гарик Сукачев будил анархиста в своем зрителе, хулигана, человека безбашенного, который может позволить себе все, что угодно. И Шнур, в принципе, шел по этой традиции. Почему? Потому что это гарантированный успех», — рассказал НСН радиоведущий.

Напомним, что лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова ранее включили в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Не все восприняли эту новость положительно. Так, например, депутат Виталий Милонов в беседе с НСН удивился включению Сергея Шнурова в Общественный совет при думском комитете, предположив, что музыканта таким образом хотят поучить культуре, а первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко рассказал НСН, почему нельзя пройти мимо творчества лидера «Ленинграда».

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