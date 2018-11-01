Сенатор Исаков посетовал на 12-тысячные зарплаты новосибирских тренеров

Временная комиссия Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации провела проверку в сфере адаптивного спорта в Новосибирске. Об итогах проверки на пресс-конференции НСН рассказал член комиссии, сенатор Эдуард Исаков. В частности, сенатор отметил недостаточный уровень заработной платы тренеров по адаптивному спорту.

«Согласно отчету Новосибирской области, в среднем по региону тренер получает34 тысячи. Я пообщался с тренерами, примерно такая и есть зарплата. Единственное, есть тренера-совместители, которые работают на полставки и тогда уже не получают стимулирующие выплаты. Я пообщался с двумя тренерами, которые являются совместителями по адаптивному спорту. Они получают зарплату на полставки 12 тысяч. По моему глубокому убеждению, этой зарплаты, конечно, не хватит ни на что и на качественный тренировочный процесс», — посетовал сенатор Исаков.

Член Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ добавил, что в год Новосибирской области выделяется более 2,5 миллиардов рублей на развитие спорта, однако остается открытым вопрос, какая доля этой суммы уходит в профессиональные клубы.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция об итогах проверки Временной комиссии Совфеда в Новосибирске. Делегация из 10 сенаторов проверила такие направления в регионе, как жилье, городская среда, многодетные семьи, адаптивный спорт, предприятия жизнеобеспечения, а также сферу волонтерства. Об итогах проверки рассказал председатель комиссии сенатор Андрей Кутепов.