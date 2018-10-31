1.11.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая новым проверкам регионов в сфере госзакупок и расходования средств на социальные проекты

1.11.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ревизорро от Совфеда»: Как проверяют регионы»

Новая временная комиссия Совета Федерации, осуществляющая массовые проверки региональных и муниципальных контрольных органов, продолжила свои выездные инспекции и готова представить отчет по регионам. В этот раз были проверены госзакупки в метро, транспортном комплексе, на предприятиях жизнеобеспечения и водоканалах. Кроме того, комиссия тщательно проверила расходование средств на реновацию, улучшение жилищных условий для многодетных семей, а также доступность спорта для инвалидов.

Участники пресс-конференции, представят отчет по каждому из проверенных направлений, расскажут о выявленных нарушениях и предложат меры по исправлению ситуации в регионах.

Участники пресс-конференции:

- Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, председатель Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации Андрей Кутепов;

- Член Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации Эдуард Исаков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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