Кутепов рассказал, чем волонтеры-пенсионеры лучше молодых

В ходе визита Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ в Новосибирск были проведены проверки в сфере жилья, городской среды, многодетных семей, адаптивного спорта, а также в области волонтерства. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал председатель комиссии Андрей Кутепов.

По его словам, делегация Совфеда посетила новосибирский «Центр серебряного волонтера», который обеспечивает взаимодействие людей в возрасте от 55 лет с молодыми волонтерами. Сенатор, в частности, отметил элемент наставничества в волонтерстве, который обеспечивает диалог разных поколений. Кутепов также посетовал на ограниченные возможности привлечения волонтеров-пенсионеров.

«Эта организация позволяет занять активных людей, которые находятся на пенсии, но хотят быть полезными. Существует вопрос допуска серебряных волонтеров на международные мероприятия. Чересчур завышенные требования, которые сейчас существуют, такие как знание иностранного языка и другие, не позволяют волонтерам старшего возраста участвовать. Когда касается уборки снега или каких-то физических нагрузок, наиболее качественно это выполняют именно люди старшего возраста, поскольку имеют достаточное трудолюбие и желание работать», — отметил сенатор Кутепов.

Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция об итогах проверки регионов комиссией Совфеда. Ранее сенатор Кутепов рассказал о выявленных в регионе проблемах в сфере жилищного строительства. Прямая трансляция доступна здесь.