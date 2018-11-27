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В Совфеде назвали провалом для Порошенко введение военного положения только на 30 дней

27 Ноября 2018 в 13:23
В Совфеде назвали провалом для Порошенко введение военного положения только на 30 дней
Владимир Джабаров ФОТО: НСН

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о введении военного положения на всей территории Украины с 9 часов утра 28 ноября. Подобное решение было вызвано скандалом, произошедшим в российских территориальных водах в Чёрном море, где погранслужба ФСБ России задержала корабли ВМС Украины.

Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН отметил, что Порошенко, рассчитывая на максимум, получил минимум.

«Не думаю, что завтра что-то произойдёт чрезвычайное. Цель, которую ставил Порошенко, по сути, не достигнута. Верховная рада ввела военное положение в 10 областях вместо 24, и всего на 30 дней. Так что к концу года все вернётся, скорее всего, в норму. Да, этот делалось ради отмены президентских выборов в марте 2019 года. Однако, гора родила мышь и ничего нужного для нынешнего главы государства не будет. Военное положение ему не поможет», - считает Джабаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение государственного секретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании вопроса. По словам официального представителя Кремля, «ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении».

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