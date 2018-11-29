Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что решил отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Такое решение глава Белого дома принял после ознакомления с докладом по происшествию в Керченском проливе. Сообщая об этом в своём Twitter, Трамп, в частности, отметил, что задержанные украинские моряки и корабли до сих пор не вернулись на родину. При этом, президент США подчеркнул, что с нетерпением ждёт полноформатного российско-американского саммита, как только будет урегулирована текущая ситуация.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает подготовку встречи президентов России и США во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Официально американцы не уведомляли об отмене встречи.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча лидеров Росси и США. Последний раз они кратко побеседовали в начале ноября в Париже в рамках празднования столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили российскую морскую границу при прохождении из Черного моря в Азовское. Российские пограничники для принудительной остановки применили оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Корабли задержаны и переправлены в Керчь, возбуждено уголовное дело. Суд арестовал на 2 месяца экипажи всех трёх судов. Москва назвала случившееся спланированной провокацией, Киев объявил о введении военного положения.