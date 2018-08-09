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Рубль продолжил падение относительно доллара и евро

9 Августа 2018 в 13:17
Рубль продолжил падение относительно доллара и евро

Официальный курс евро, объявленный Центробанком на пятницу, 10 августа, подскочил на 3 рубля - до 76,82 рублей. Доллар прибавил 2 рубля, 69 копеек. Официальный курс ЦБ на 10 августа – 66 рублей, 28 копеек, отмечает Газета.ру.

В четверг, 9 августа, фондовый рынок России также открылся падением. Сообщается также о снижении цены отечественных рублевых и валютных государственных облигаций.

Падение происходит после заявления Вашингтона о готовности ввести новые антироссийские санкции. На этот раз, в связи с делом об отравлении Скрипалей в британском Солсбери. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение по этому поводу. Он отверг возможность причастности Москвы к событиям в Солсбери.

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