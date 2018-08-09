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В Кремле не поняли связь санкций США и отравлением Скрипалей

9 Августа 2018 в 13:02
В Кремле не поняли связь санкций США и отравлением Скрипалей

В Кремле отвергают связь новых санкций США и «дела Скрипалей». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

«Самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также сказал, что никаких официальных уведомлений о готовящихся Вашингтонов антироссийских мер Москва не получала. Он добавил, что пока говорить о контрмерах рано, пишет «Газета.ру».

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