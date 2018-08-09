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Российские гособлигации падают второй день подряд

9 Августа 2018 в 11:34
Российские гособлигации падают второй день подряд

Российские рублевые и валютные государственные облигации сильно снижаются в цене второй день подряд на старте торгов на фоне объявления Вашингтоном новых антироссийских санкций. В результате выросла доходность евробондов РФ и облигаций федерального займа, передаёт «Интерфакс».

Так российские еврооблигации с погашением в 2043 году снижались утром в четверг, 9 августа, на 173 пункта по отношению к среде - до 105,32% от номинала. Еврооблигации с погашением в 2042 году «похудели» на 230 базисных пунктов - до 101,67% от номинала. Бумаги с погашением в 2026 году потеряли 102 базисных пункта, они опустились до 98,53% от номинала.

Ранее Соединённые Штаты Америки заявили о намерении ввести новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации. В качестве повода были названы события в британском Солсбери. Ответственность за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Государственный департамент США возложил на Москву. Сообщается, что через три месяца Вашингтон может ввести дополнительный пакет антироссийских санкций.

На открытии торгов Московской биржи курс рубля в четверг, 9 августа, скатился до показателя ноября 2016 года, доллар подорожал выше 66 рублей. Евро подорожал до 76,93 рублей. Как отмечают «Новые Известия», падение национальной валюты также связывается с возможными новыми антироссийскими санкциями.

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