Российско-американский журналист рассказал о фактах и фейках в деле Бутиной

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Гражданка России Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне, ее подозревают в шпионаже в пользу России. Министерство иностранных дел России в фейсбуке заявило о запуске флешмоба в поддержку задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

Бывший коллега Марии Бутиной, член американской стрелковой ассоциации, российско-американский журналист Тим Кирби на пресс-конференции НСН рассказал, что на самом деле известно об обвинениях российской правозащитницы.

«Я знаю Марию и могу сказать, что она несколько наивна. Может быть, именно поэтому она попала в такую ситуацию. Однако нельзя просто обвинять друг друга. Нужно выйти из этой парадигмы и просто подумать. То, что Мария хотела познакомить два менталитета и две традиции на тему оружия. Это не против закона. Все, что пишут СМИ, не имеет под собой доказательств. Может быть, ЦРУ или ФБР имеют большую папку со словами «Дело против Марии», но мы об этом не знаем. Но СМИ точно об этом не знают, и они сознательно об этом пишут», — рассказал он.

Напомним, ранее на пресс-конференции НСН председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев рассказал, с какими целями Мария Бутина находилась в Америке.