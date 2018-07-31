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Общество

«Право на оружие»: У Бутиной не было задач от организации в США

31 Июля 2018 в 12:41
«Право на оружие»: У Бутиной не было задач от организации в США
ФОТО: Мария Бутина/Facebook.com
Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев на пресс-конференции НСН рассказал о целях поездки в Соединенные Штаты Марии Бутиной.

Правозащитница и основательница организации «Право на оружие» Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Марию Бутину обвинили в шпионаже из-за того, что она один раз ужинала с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне Олегом Жигановым.

Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев на пресс-конференции НСН рассказал о целях поездки в Соединенные Штаты Марии Бутиной.

«В Америку Мария поехала учиться. Это позиция была озвучена публично. Задач от организации "Право на оружие" в поездке в Америку у Марии не было. Она не занималась внешнеполитической деятельностью. Однако и ее научная работа была связана с оружием. Не пойдет она знакомиться с людьми, которые вышиваю крестиком.Естественно она общалась с людьми, которые ей ближе по духу и интересам», — объяснил Шмелев.

Напомним, ранее на пресс-конференции НСН экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков рассказал, что обвинение американцами Бутиной объясняется безысходностью.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.
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