© AP Photo

31.07.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая аресту правозащитницы Марии Бутиной ФБР США

31.07.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кремлевская гейша: В чем США обвиняют Марию Бутину?»

15 июля в Вашингтоне была задержана россиянка Мария Бутина. Основательнице правозащитной организации "Право на оружие" было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Согласно обвинительному акту, девушка пыталась воздействовать на политику США через свою организацию, а также являлась агентом иностранного государства без регистрации при Минюсте США. По данным следствия, Бутина занималась вопросами кибербезопасности и вдобавок получала финансовую поддержку от российских миллиардеров. Прозападные СМИ также вменяют ей попытку соблазнить членов Национальной стрелковой ассоциации (НСА), в которой состоят многие американские политики.

- В чем заключается истинная причина ареста Марии Бутиной?

- Как обвинение россиянки в шпионаже скажется на дальнейшем развитии отношений между Россией и США?

- Каким образом Мария Бутина связана с российскими миллиардерами?

- Когда освободят основательницу «Права на оружие»?

Участники пресс-конференции:

- Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Виталий Золочевский;

- Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков;

- Бывший коллега Марии Бутиной, член американской стрелковой ассоциации, российско-американский журналист Тим Кирби;

- Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.