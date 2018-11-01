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Роскосмос показал видео аварии «Союза»

1 Ноября 2018 в 14:15
Роскосмос показал видео аварии «Союза»

«Роскосмос» обнародовал видео аварии ракеты «Союз-ФГ». Кадры размещены на странице госкорпорации в Facebook. На видео также хорошо виден момент отделения от ракеты трёх боковых блоков, один от которых не отошёл.

Ранее в четверг председатель аварийной комиссии «Роскосмоса» Олег Скоробогатов рассказал о причинах аварии ракеты-носителя «Союз».

Ранее Герой РФ, космонавт-испытатель, бывший испытатель Московского института медико-биологических проблем РАН Сергей Нефёдов в эфире НСН рассказал о неизбежности родов на орбите. 

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