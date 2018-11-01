Авария «Союза» произошла из-за ошибки при сборке на Байконуре

Авария ракеты-носителя «Союз» произошла из-за того, что не открылось сопло увода бокового блока первой ступени, сообщил председатель аварийной комиссии «Роскосмоса» Олег Скоробогатов. Он уточнил, что нештатная ситуация произошла 118-й секунде полёта ракеты-носителя, передает RT. Скоробогатов также отметил, что причиной аварийной ситуации стало то, что шток бокового блока «Д» ракеты «Союз ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре. При пуске произошло отделение блока «Д» от центрального блока, после чего он ударил по баку горючего, отчего тот вскрылся.

До этого «Роскосмос» сообщил, что причина падения корабля «Союз-МС-10» в неправильной работе датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Ранее глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил«Роскосмосу» не страховать запуски.

