Если надо – родим! Космонавт-испытатель рассказал о неизбежности родов на орбите

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Герой РФ в эфире НСН сообщил, что через сотни миллионов лет человечеству придётся задуматься о сохранении генотипа в космосе.

Первые роды в космосе учёные собираются провести в 2024 году. Поиск женщин-добровольцев начнётся в 2022 году, его проведёт голландская компания SpaceLife Origin. Однако эксперимент начнётся раньше. В 2020 году исследователи планируют отправить на орбиту мужские и женские половые клетки. В космосе яйцеклетки оплодотворят, после чего продержат четыре дня и спустят на Землю. Позже их введут в полость матки, а в положенные сроки последуют роды. В 2024 году роды уже будут проходить в 400 километрах над Землёй, сообщает Globe Newswire.

В свою очередь, Герой РФ, космонавт-испытатель, бывший испытатель Московского института медико-биологических проблем РАН Сергей Нефёдов в эфире НСН посчитал подобный эксперимент неизбежным.

«Когда-то людям придётся покидать Землю, осталось-то немножко: 4 миллиарда лет. Земля прекратит существование, а мы с вами раньше – через несколько сотен миллионов лет. Тогда мы будем стоять перед вопросом, сможем ли сохранить генотип в космосе. Поэтому, я думаю, и этот шаг будет преодолён, как бы он этично или неэтично ни звучал. Если человечество не будет воевать, это неизбежные шаги. Это один из вопросов выживаемости и освоения космоса», - отметил собеседник НСН.

По словам Сергея Нефёдова, если будет поставлена задача, то роды на орбите обязательно пройдут.

«Если надо будет, мы всё сделаем: мы родим, где надо и кого надо. Но будет ли это существо обладать чисто земными характеристиками или ему уже будут присущи иные характеристики из-за уникальных условий», - заключил Нефёдов.

Ранее стало известно, что австралийские учёные из университета Кетрина получили сигналы из космоса, которые могли подать инопланетные цивилизации. Отмечается, что радиотелескопы зафиксировали радиовсплески, которые невозможно заметить при низких частотах. Пока учёные не смогли найти объяснение явлению.