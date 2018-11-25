Кудрин пообещал россиянам 20 лет без дефолтов

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в стране не будет дефолтов в ближайшие 20 лет. Поэтому, уверен чиновник, ценные бумаги РФ являются надёжным инструментом вложения для населения.



«Когда я сказал в долларах — это означает, что можно покупать валютные облигации Минфина. Это один из самых надёжных инструментов. В этом смысле этого (санкций — ред.) бояться не стоит», — сказал Кудрин в программе на телеканале «Россия-1».

Он также подчеркнул, что при вложении в облигации необходимо обратить внимание на доходность, которая тоже не маленькая.