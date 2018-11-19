От рокировки Орешкина и Кудрина сюрпризов не ждут

Политолог и экономист оценили перспективы деятельности главы Минэкономразвития на посту председателя совета Центра стратегических разработок.

Председателем совета Центра стратегических разработок избран министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Об этом объявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который до этого возглавлял совет ЦСР. В свою очередь, сам Орешкин рассказал, что Павел Кадочников оставляет должность президента Центра, сейчас идёт подбор нового кандидата. Максим Орешкин заявил, что главная задача ЦСР – способствовать поиску вариантов, которые позволят достичь национальных целей, поставленных в майском указе президента РФ. По словам Орешкина, работа будет вестись по всем основным направлениям.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире НСН назвал избрание Максима Орешкина председателем совета Центра стратегических разработок оптимальным и вполне ожидаемым.

«Орешкин получил известность и авторитет в последнее время именно по стратегическим разработкам. Конечно, не для всей оппозиции или многих экспертов, но в правительстве у него авторитет есть, поэтому он обладает всеми необходимыми возможностями. В рамках ЦСР Орешкин сможет предложить более стратегичные и креативные подходы к решению ряда проблем. Однако смена руководителя Центра не принесёт каких-то потрясений», - отметил он.

С тем, что назначение Орешкина не приведет к революции в нашей экономической стратегии, согласился и глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Вместе с тем, в беседе с НСН он охарактеризовал новое назначение Орешкина как знаковое и важное событие.

«Изменения в подходе к экономике уже произведены самим ходом событий. Вторая волна кризиса 2014 – 2016 показала, что либералы не нужны на руководящих постах, поскольку эти люди несут чушь про пятое дно, которое мы ещё не прошли, а рынок потом падает. Уверяют, что нужно переводить сбережения в рубли и через некоторое время национальная валюта обесценивается. Не понимают, что происходит на рынке нефти и в целом в мировой экономике. Они могут обладать какой-то сложной технической информацией, однако не понимают процессов и могут направлять судно российской экономики только на скалы. После этого экономическая политика была скорректирована. Орешкин способен на этом посту принести хоть какую-то пользу, в отличие от Кудрина. Орешкин представляет собой экономического деятеля другого типа. Он сформировался в эпоху глобального кризиса и вполне сознает, что прежние правила игры отошли в мир иной и никогда не вернутся. В то же время, он понимает, что с него спросят за болтовню вместо реальной работы», - подчеркнул эксперт.

По словам, Колташова, не стоит переоценивать возможности Орешкина и его готовность предложить принципиально новую стратегию.

«Будет продолжаться уже сформированная протекционистская политика, против которой выступают либералы вроде Кудрина. Там где эти люди поработали, остались руины. Они сторонники свободного рынка, а современная реальность требует поощрения производства внутри страны для эффективной конкуренции на международном рынке. Орешкин вряд ли выступит за радикальное стимулирование внутреннего спроса. Он не будет ратовать за принципиальное изменение налоговой политики, чтобы мы не отдавали под 60% своего дохода в разной форме государству. Он не будет предлагать реальную внутреннюю свободу торговли, чтобы высвободить экономическую энергию общества, т.е. дать каждому человеку, у которого есть желание, заработать, как это было сделано в Китае. Орешкин – проводник новой меркантильной политики поощрения крупного российского производства, товарной экспансии, замещения импорта, но с сохранением границы международного равновесия, чтобы лишний раз не раздражать Запад», - отметил экономист.

Центр стратегических разработок был образован в 1999 году по распоряжению Владимира Путина, который в то время был председателем правительства. ЦСР стал площадкой для разработки программы развития страны на ближайшее десятилетие. Сначала ЦСР последовательно возглавляли нынешний глава Сбербанка Герман Греф, член Совета Федерации, зампред совета ЦСР Дмитрий Мезенцев и вице-премьер Дмитрий Козак. После разработки «Стратегии-2010» ЦСР переключился на отраслевые и региональные стратегии. В мае прошлого года ЦСР представил стратегию развития России до 2024 года включительно, разработанную по поручению Владимира Путина под руководством Алексея Кудрина.