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Режиссера Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

10 Августа 2018 в 13:48
Режиссера Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

Художественный руководитель театра «Практика», актёр и режиссёр Дмитрий Брусникин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 13 августа. Об этом сообщили в театре. Перед погребением состоится чин отпевания в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной.

Как ранее стало известно, гражданская панихида пройдет в Московском художественном театре имени Чехова. Прощание начнётся в 11:00. Дмитрий Брусникин скончался 9 августа в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

После окончания школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова, Брусникин в 1982 году пришёл в труппу Московского Художественного театра им.Чехова. Преподавать начал сразу после окончания школы-студии.

В 2015 году выпускной курс, ставший известным как «Мастерская Дмитрия Брусникина», в полном составе был принят в Московский драматический театр «Человек». Артист стал заместителем художественного руководителя этого театра. В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе присоединилась к труппе московского экспериментального театра «Практика».

В эфире НСН Народная артистка РСФСР Елена Проклова выразила соболезнования в связи со смертью артиста, она рассказала, что Дмитрий Брусникин был её близким другом.

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