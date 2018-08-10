Проклова о Брусникине: Он был для меня родным человеком

В эфире НСН актриса выразила соболезнования в связи со смертью режиссера и актера Дмитрия Брусникина.

Российский режиссер и актер Дмитрий Брусникин скончался в Москве 9 августа в возрасте 60 лет. Причиной смерти могла стать сердечная недостаточность – последние два месяца он проходил лечение в Боткинской больнице, сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье Брусникина.



В эфире НСН Народная артистка РСФСР Елена Проклова выразила соболезнования в связи со смертью своего друга и коллеги, с которым ее связывали десятилетия совместной работы в театре и кино (слушайте аудио).

«Это был один из моих самых близких друзей. Очень дорогой для меня и родной человек. У нас десятилетия службы во МХАТе, много совместных поездок, работ. Мы играли в “Мастере и Маргарите”, объездили полстраны с этим спектаклем. Он играл Мастера, я – Маргариту в сложнейших условиях. Это бесконфликтный добрейший и очень мудрый человек. Он был таким с самой юности. Очень правильно у него были расставлены приоритеты по этой жизни: добро, внимание к людям, прощение, любовь. Он умел этими основополагающими эмоциями правильно владеть. Его все любили, он был очень талантлив, и как актер, и как режиссер. Конечно, это потрясение, большая потеря для всех. Слишком рано он ушел, нам всем будет его не хватать. Понятно, что мы все “там” будем, но здесь его тоже не хватает. Может быть, он “там” больше нужен. Мы ничего не знаем, про то, что нас ждет», - отметила актриса.

Напомним, Дмитрий Брусникин окончил школу-студию МХАТ у Олега Ефремова и был принят в труппу театра. Помимо работы в театре и режиссерской деятельности, он также играл в таких в сериалах, как «Петербургские тайны», «Марш Турецкого», «Досье детектива Дубровского», «Сыщики» и других, сообщает Ura.ru. Получил звания заслуженного артиста (1993 год) и заслуженного деятеля искусств России.

Ранее в эфире НСН художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал о вкладе Дмитрия Брусникина в театральную жизнь страны.