Прощание с Дмитрием Брусникиным пройдет в МХТ

Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в МХТ им. Чехова. Об это сообщили в пресс-службе театра «Практика», которым с мая 2018 года он руководил. Время начала церемонии будет объявлено позже.

Дмитрий Брусникин скончался 9 августа. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной смерти 60-летнего худрука «Практики» могла стать сердечная недостаточность.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал НСН, что Брусникин был талантливым педагогом.

