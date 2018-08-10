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Прощание с Дмитрием Брусникиным пройдет в МХТ

10 Августа 2018 в 12:39
Прощание с Дмитрием Брусникиным пройдет в МХТ

Прощание с актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в МХТ им. Чехова. Об это сообщили в пресс-службе театра «Практика», которым с мая 2018 года он руководил. Время начала церемонии будет объявлено позже.

Дмитрий Брусникин скончался 9 августа. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной смерти 60-летнего худрука «Практики» могла стать сердечная недостаточность.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал НСН, что Брусникин был талантливым педагогом.

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