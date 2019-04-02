Развязка МКАД с Липецкой улицей будет реконструирована

Власти Москвы утвердили проект реконструкции развязки МКАД с улицей Липецкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам заседания президиума столичного правительства.

«Президиум правительства Москвы утвердил проект планировки территории участка МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с ул. Липецкая. В апреле 2018 г. проект планировки был одобрен на публичных слушаниях жителями районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Проект предусматривает реконструкцию участка МКАД с 25 по 32 км протяженностью 7,2 км. В основу проекта положен принцип отделения транспортного потока, двигающегося по основному ходу МКАД, от поворотного движения и потоков, связанных с обслуживанием прилегающих объектов», - говорится в материале.

Транспортно-планировочное решение было разработано с учетом перспективного развития прилегающей территории. Основным объектом реконструкции станет развязка МКАД с улицей Липецкой. В ее составе планируется построить новые путепроводы, тоннели и съезды. В результате устаревшая развязка «клеверный лист» будет заменена развязкой с направленными съездами.

Уточняется также, что для строительства потребуется провести переустройство множества инженерных коммуникаций, а также контактной сети троллейбусов, которые попадают в зону строительства. Кроме того, планируется установить шумозащитные экраны вдоль внутренней стороны МКАД на этом участке.