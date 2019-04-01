300-миллионный пассажир МЦК был обнаружен на станции «Бульвар Рокоссовского»

Кольцо «Тройка» и подстаканник подарили 300-миллионному пассажиру МЦК в понедельник, сообщает АГН «Москва».

Пассажира – студент РГСУ Никита Родин - оказался на станции «Бульвар Рокоссовского».

В будни по МЦК курсируют 177 пар поездов «Ласточка», а в выходные - 150 пар. Вместимость каждого состава - 1,5 тысячи пассажиров.

Ранее НСН сообщала о возможном введении в Москве и других больших городах экологических зон. Автоэксперт Андрей Осипов рассказал, что подходить к россиянам с той же экологической меркой, что и к немцам, например, нельзя.

«Сравнивать с Германией совершенно некорректно. Там давно принят стандарт «Евро-6», которого у нас и близко нет. Во-вторых, в Германии с точки зрения экологии все более чем хорошо. У них таких проблем нет. А в Москве, например, эти проблемы налицо», - объяснил он.