Экозоны в больших городах назвали очередной обираловкой

Автоэксперт в эфире НСН объяснил, почему создание экозон выльется в очередное ограбление людей.

В российском правительстве разрабатывают систему по внедрению экологических зон в больших городах. Одним из требований к ним станет радикальное ужесточение требований к выхлопным газам автотранспорта. Сейчас штраф за нарушение экологических норм составляет 500 рублей, однако чиновники намерены его увеличить в несколько раз.

Автоэксперт Андрей Осипов в эфире НСН заявил, что подходить к россиянам с той же экологической меркой, что и к немцам, например, нельзя. Вместо улучшения экологии это выльется в очередное ограбление людей.

«Сравнивать с Германией совершенно некорректно. Там давно принят стандарт «Евро-6», которого у нас и близко нет. Во-вторых, в Германии с точки зрения экологии все более чем хорошо. У них таких проблем нет. А в Москве, например, эти проблемы налицо. Москва – это чрезвычайно грязный город. Поэтому забота о неких зонах выглядит издевательством над здравым смыслом. Это нацелено на то, чтобы собрать денег. Как и все у нас. Вторая цель – полностью выдавить автомобилистов из центра города», - объяснил он.

Предполагается, что штрафы для автомобилей без экологического класса будут введены в 2021 году. К этому времени ГИБДД разработает автоматическую классификацию старых моделей автотранспорта по специально разработанной базе. А штрафы для транспортных средств с обозначенным низким экологическим классом могут быть введены уже в этом году.