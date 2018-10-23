Национальную систему бронирования назвали средством госконтроля

Эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров заявил, что переход на новую Национальную систему бронирования не поможет защитить персональные данные россиян. Хотя, по словам эксперта, именно это является основным аргументом проекта Минтранса. Эксперт авиаотрасли рассказал, что утечка персональных данных может происходить при бронировании международных перелетов.

Директор по экономике и финансам ООО «Транспортные авиационные информационные системы – ТАИС» разработчик платформы TAIS PSS для Национальной системы бронирования Александр Сизинцев на пресс-конференции НСН объяснил, что при обсуждении перехода на новую систему произошла подмена некоторых понятий, в связи с чем и возникли разночтения.

«На самом деле в постановлении идет речь только о хостовых системах, там, где авиакомпании держат свои ресурсы. Это не касается в первую очередь никаких дистрибуционных каналов. То есть дистрибуция через любые западные каналы будет доступна как сейчас, так и потом. Просто государство пытается регулировать и предъявлять определенные правила для игроков российского рынка. То есть необходимость локализоваться в России, быть российским юридическим лицом, чтобы подпадать под законодательство РФ. В этом случае никаких проблем ни с утечкой персональных данных, ни каких-то других вещей — не будет. Более того компании начнут платить налоги в России. Мне кажется здесь проблема просто надуманная», — объяснил Сизинцев.