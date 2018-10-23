Эксперт: Национальная система бронирования не защитит персональные данные россиян

России грозит прекращение работы отечественных авиакомпаний. Это может произойти в случае принятия проекта Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс. С таким предупреждением выступил генеральный директор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков, сообщают «Ведомости». По его мнению, такое развитие событий также чревато долгим, в течение двух - четырёх лет, переходом к другим системам бронирования.

Эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров на пресс-конференции НСН рассказал о вопросах в отношении защиты персональных данных с помощью национальной системы бронирования.

«Нам говорят, что основной мотив перевода всей этой информации на территорию Российской Федерации — защита персональных данных россиян. Мы с коллегами считаем, что даже люди, которые непосредственно участвуют в этом бизнесе, то есть предоставляют IT-услуги авиакомпаниям, они еще не до конца понимают, как будет происходить интеграция на российские сервера, и как при этом будут осуществляться международные перевозки. Если они будут происходить через международные провайдеры, тогда не понятно как именно будет проводиться защита персональных данных, если они все равно будут утекать», — удивился Гусаров.