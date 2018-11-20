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Разин не позволил кремировать Осина

20 Ноября 2018 в 14:31
Разин не позволил кремировать Осина
Продюсер Андрей Разин купил скончавшемуся певцу Евгению Осину участок на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, участок обошелся Разину по меньшей мере в 387 тысяч рублей — такова минимальная стоимость двух квадратных метров там (максимальная — чуть более 1,16 миллиона).

Как признался Разин, родственники певца не «потянули» бы похороны. «Если бы я не помог, то была бы кремация», — рассказал он.

Также Разин пообещал установить на могиле Осина «очень приличный» памятник, а деньги на него он планирует собрать на концертах памяти певца, сообщает "Рамблер" 

Напомним, ранее НСН сообщала, что на 55-м году ушел из жизни актёр Николай Румянцев, запомнившийся советским зрителям как один из самых ярких персонажей выпусков «Ералаша».

Румянцеву было 10 лет, когда 1974 году, он начал сниматься в киножурнале. Художественный руководитель проекта Борис Грачевский, которого сам Румянцев называл «вторым папой», в эфире НСН он поделился своими воспоминаниями о работе с актером.

«Всю жизнь нужно прожить, чтобы после смерти тебя вспомнили. Румянцев был в становлении "Ералаша" был одним из главных, если можно так сказать, фактором любви. Он был обаятельным, нестандартный», - сказал Грачевский. 

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