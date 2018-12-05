Путин рассказал об ответе на выход США из ДРСМД

Россия начнёт выпускать виды оружия, которые подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Соединённые Штаты Америки в одностороннем порядке прервут действие соглашения. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, передает Газета.ру .

Как подчеркнул российский лидер, Москва и Вашингтон по взаимному согласию наложили на себя ограничения, несмотря на то, что не менее десяти других государств производят такие ракеты. Теперь, же в США видимо решили, что тоже должны иметь такое оружие, предположил Путин.

Президент России также сравнил ситуацию по ДРСМД с выходом в одностороннем порядке Вашингтона из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум Росси: в течение 60 дней вернуться к выполнению договора РСМД. В противном случае, Вашингтон выйдет из российско-американского соглашения. Как отмечает «Русская планета» , поводом для обвинений Москвы в нарушении требований РСМД стало принятие Россией на вооружение ракетной системы 9M729.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН ранее объяснил, почему обвинения в адрес России в нарушении ДРСМД не выдерживают критики.